Убивший клиента московского паба бармен получил восемь лет колонии

Бармена, задушившего клиента бара Harat's Pub в центре Москвы, приговорили к восьми годам колонии. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

— Сегодня приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с выплатой компенсации, — заявила Иванова Лайфу.

По данным Mash, бармен должен выплатить один миллион рублей компенсации и ещё 260 тысяч на похороны погибшего.

Напомним, убийство произошло в пабе на Земляном Валу 2 февраля. Клиент заведения перебрал с алкоголем и зашёл за барную стойку, когда вечеринка уже закончилась. Между двумя мужчинами началась драка, в результате которой посетитель скончался.