Российские военные усомнились в грозности американского ЗРК Patriot

В Саудовской Аравии десятки таких систем, расположенных на границе страны, а также корабли с системами ПРО пропустили беспилотники и крылатые ракеты.

Системы ПРО Patriot американского производства в Саудовской Аравии показали свою низкую эффективность во время атаки по нефтедобывающим объектам в стране. Об этом РИА "Новости" заявил высокопоставленный источник в Минобороны России.

— Причина здесь может быть только одна: разрекламированные американцами ЗРК Patriot и Aegis не соответствуют заявляемым характеристикам, у них низкая эффективность борьбы с малоразмерными воздушными целями и крылатыми ракетами, — цитирует агентство источник.

Он уверен, что эти ЗРК не готовы к отражению массированного нападения в реальной боевой обстановке.

Как сообщал Лайф, на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии произошла массированная атака дронов. В США завяли, что виной всему Иран, хотя ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

То, что системы Patriot не идеальны, признал госсекретарь США Майк Помпео.