Российские военные усомнились в грозности американского ЗРК Patriot

Системы ПРО Patriot американского производства в Саудовской Аравии показали свою низкую эффективность во время атаки по нефтедобывающим объектам в стране. Об этом РИА "Новости" заявил высокопоставленный источник в Минобороны России.
— Причина здесь может быть только одна: разрекламированные американцами ЗРК Patriot и Aegis не соответствуют заявляемым характеристикам, у них низкая эффективность борьбы с малоразмерными воздушными целями и крылатыми ракетами, — цитирует агентство источник.
Он уверен, что эти ЗРК не готовы к отражению массированного нападения в реальной боевой обстановке.
Как сообщал Лайф, на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии произошла массированная атака дронов. В США завяли, что виной всему Иран, хотя ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.
То, что системы Patriot не идеальны, признал госсекретарь США Майк Помпео.
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