Замглавы департамента Минкультуры арестован по делу о хищении 20 млн

Это бюджетные деньги, которые были выделены в 2011–2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.

В Москве Басманный суд постановил отправить под арест на два месяца директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, он и ещё три человека стали фигурантами дела о хищении. Речь идёт о средствах, выделенных в 2011–2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря. Это более 20 миллионов рублей.

Защита намерена обжаловать решение об аресте в Московском городском суде.

Напомним о другом недавнем громком деле в Минкультуры. Замглавы ведомства Григорий Пирумов был осуждён на три года колонии по делу о хищении 164 миллионов рублей. Это были деньги, выделенные из бюджета на восстановление объектов культурного наследия. Пирумов был выпущен условно-досрочно, однако вскоре был взят под арест по делу о хищении сотен миллионов рублей при строительстве корпусов Эрмитажа.