Надежда Савченко запускает политическое шоу на ТВ

В многообещающем проморолике она даёт слово раскрыть все тайны украинского парламента.

Бывший депутат Верховной рады, а также экс-военнослужащая и фигурантка дела о подготовке теракта и госизмене Надежда Савченко решила круто изменить род занятий. Теперь она телеведущая. Одиозная экс-соратница Юлии Тимошенко обещает зрителям раскрыть все тайны украинского парламента. По сути, передача имеет формат прямых трансляций с заседания Верховной рады с закадровыми комментариями Савченко.

— Я нахожусь здесь не для олигархов, не для политиков, не для журналистов. Я нахожусь здесь для вас, украинцы. Для того чтобы рассказать вам секреты Верховной рады и о том, что происходит во внекулуарных разговорах, — анонсирует в проморолике сама Надежда.

Кстати, шоу будет выходить на телеканале ZIK, который официально принадлежит Тарасу Козаку — нардепу от "Оппозиционной платформы — За жизнь" и правой руке Виктора Медведчука.

Не так давно Савченко снова напомнила широкой публике о себе, выложив в Сеть морскую фотосессию в обтягивающем платье. Под постом появились комментарии со словами: "Вам бы в Болливуд", "Богиня", "Русалка морская". Но были и противоположные мнения, например: "У меня шторы украли на той неделе. Оказалось, Надя себе на платье взяла".