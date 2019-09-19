Генпрокуратура объяснила просьбу изменить приговор Устинову

Генпрокуратура России просит изменить приговор актёру Павлу Устинову, которого осудили на 3,5 года за нападение на омоновца, поскольку считает вердикт "чрезмерно суровым". Об этом сообщил представитель ГП РФ Александр Куренной.
— Генпрокуратура РФ не оспаривает доказанность вины Устинова и правильность квалификации его действий, полагая в то же время, что приговор подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости, — объяснил он.
Куренной отметил, что ведомство просит назначить Устинову наказание, не связанное с реальным лишением свободы.
Напомним, актёра Павла Устинова приговорили к трём годам и шести месяцам колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа. Решение суда вызвало широкий общественный резонанс. В столице прошли одиночные пикеты. В поддержку осуждённого выступили Константин Райкин, актёры Александр Паль, Максим Виторган, Никита Ефремов, телеведущий Максим Галкин и другие представители сферы культуры и шоу-бизнеса.
Ранее сегодня Генпрокуратура обжаловала меру пресечения Павлу Устинову и попросила Мосгорсуд освободить его из СИЗО.
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