Суд признал банкротом челябинца, врезавшегося в Rolls-Royce местного олигарха

Виновник ДТП сам обратился в суд с просьбой о признании его банкротом и продаже имущества.

Арбитражный суд Челябинской области постановил признать банкротом местного жителя Владислава Кантемирова, который зимой 2016 года врезался в автомобиль Rolls-Royce челябинского миллиардера Александра Аристова.

Как уточнили в пресс-службе арбитражного суда региона, резолютивная часть решения по данному делу будет опубликована позднее.

Напомним, автомобиль Rolls-Roycе попал в ДТП в Челябинске вечером 2 февраля 2016 года. Владислав Кантемиров на ВАЗ-2114 проехал на красный свет и столкнулся с дорогостоящей иномаркой, владельцем которой являлся челябинский олигарх Александр Аристов. Сам бизнесмен в момент аварии находился в машине.

Сначала Аристов заявил, что прощает водителя ВАЗа и не имеет к нему претензий, однако затем передумал и подал в суд. По словам бизнесмена, полученные по решению суда деньги он намерен перечислять дочери Кантемирова. Однако тот заявил, что у него нет дочери.

Отметим, Александр Аристов известен как обладатель одного из самых роскошных автопарков в Челябинской области. Кроме автомобиля Rolls-Royce Phantom он владел в том числе марками Ferrari 458, Maybach и Lamborghini Aventador.