"Грязные" налётчики украли из магазина в Москве шампунь и скрылись на иномарке

Отмечается, что автомобиль, на котором трое злоумышленников сбежали, разыскивает полиция.

В Москве объявили план "Перехват" из-за трёх злоумышленников, которые украли шампунь из магазина "Пятёрочка" на Алтуфьевском шоссе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Трое неизвестных совершили разбойное нападение на магазин и, похитив одну бутылку шампуня для волос, скрылись, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, "грязные" налётчики скрылись с места преступления на иномарке. Автомобиль со злоумышленниками разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что полицейские довели магазинную воровку до слёз, скинувшись ей на продукты.