Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предложения украинского дипломата Александра Александровича "развалить Россию" могут быть основаны на опыте его собственной страны.
— Представитель Киева мог просто вспомнить собственный опыт самоуничтожения и развала страны. Ни военных действий, ни санкций не было, наоборот, только финансовая и политическая поддержка Запада в течение десятилетий, — написала Захарова в "Фейсбуке".
Ранее посол Незалежной в Белграде Александр Александрович заявил, что с Россией невозможно цивилизованно договориться, ведь это "противоречит установкам" Кремля. Поэтому он предложил справиться с Россией наращиванием санкций.
Накануне вчера Лайф приводил слова главы МИД Украины, который заявил, что Западу всё сложнее придерживаться антироссийских санкций.
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