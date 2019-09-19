Захарова ответила украинскому послу, предложившему развалить Россию

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что киевская "дипломатия" ищет "любимые грабли" вместо работы над ошибками.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предложения украинского дипломата Александра Александровича "развалить Россию" могут быть основаны на опыте его собственной страны.

— Представитель Киева мог просто вспомнить собственный опыт самоуничтожения и развала страны. Ни военных действий, ни санкций не было, наоборот, только финансовая и политическая поддержка Запада в течение десятилетий, — написала Захарова в "Фейсбуке".

Ранее посол Незалежной в Белграде Александр Александрович заявил, что с Россией невозможно цивилизованно договориться, ведь это "противоречит установкам" Кремля. Поэтому он предложил справиться с Россией наращиванием санкций.

Накануне вчера Лайф приводил слова главы МИД Украины, который заявил, что Западу всё сложнее придерживаться антироссийских санкций.