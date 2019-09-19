Московских водителей предупредили о заморозках: Может быть скользко и опасно

Согласно прогнозу, температура воздуха в российской столице опустится до минус 1 градуса.

Московским водителям следует быть внимательнее на дорогах или пересесть на общественный транспорт на ближайшие два дня — в столице ожидаются заморозки. Предупреждение о непогоде выпустил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Если вам сегодня ночью или завтра ранним утром нужно куда-то на машине, будьте втройне аккуратны. МЧС прогнозирует заморозки в воздухе от -1 до -3 °C. На дорогах может быть скользко и опасно. Такая ситуация сохранится до 21 сентября. По возможности - выбирайте метро. pic.twitter.com/wsWLGzr6kw — ЦОДД (@gucodd) September 19, 2019

— Если вам сегодня ночью или завтра ранним утром нужно куда-то на машине, будьте втройне аккуратны. МЧС прогнозирует заморозки в воздухе от –1 до –3 °C. На дорогах может быть скользко и опасно, — говорится в твиттере ЦОДД.

Низкие температуры продержатся в столице до 21 сентября. В связи с ухудшением погоды ЦОДД просит водителей до выходных передвигаться по городу на метро.

Ранее специалисты Гидрометцентра рассказали, когда закончится "барическая пила" в Москве.