Путин подписал указ об индексации окладов чиновников

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов

Согласно документу, зарплаты будут повышены у работников дипмиссий и федеральных государственных гражданских служащих.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов чиновников на 4,3% с 1 октября. Текст документа размещён на официальном портале правовой информации.

— Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза размеры месячных окладов дипломатических работников МИД, дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, — говорится в документе.

Изменения также касаются сотрудников представительств МИД РФ на территории страны и федеральных государственных гражданских служащих.

Ранее Путин выразил беспокойство из-за медленного роста реальных доходов населения.

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