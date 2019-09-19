Путин подписал указ об индексации окладов чиновников

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов чиновников на 4,3% с 1 октября. Текст документа размещён на официальном портале правовой информации.
— Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза размеры месячных окладов дипломатических работников МИД, дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, — говорится в документе.
Изменения также касаются сотрудников представительств МИД РФ на территории страны и федеральных государственных гражданских служащих.
Ранее Путин выразил беспокойство из-за медленного роста реальных доходов населения.
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