В Дамаске прогремело несколько мощных взрывов

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Фото © Flickr/brf

Жители Дамаска сегодня вечером услышали два мощных взрыва. Это случилось примерно в 20:00 мск. Как сообщает телеканал Syria TV, звук исходил из юго-восточного пригорода.

А иранский государственный телеканал Press TV сообщает, что сирийская система ПВО сбила беспилотник в окрестностях города.

В конце августа ракетный удар по Сирии наносил Израиль. Тогда премьер Биньямин Нетаньяху пригрозил делать это каждый раз, когда есть угроза израильскому государству.

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