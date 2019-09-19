Космонавт рассказал, что помешало "Союзу" с роботом "Фёдором" причалить к МКС

Предполагалось, что стыковка не удалась из-за поломки оборудования системы стыковки "Курс" или старой электроники.

Пилотируемый космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Фёдором" на борту не смог пристыковаться к МКС с первого раза из-за неподключённого кабеля. Об этом рассказал космонавт Александр Скворцов.

— Когда я начал искать кабель 705-й для выполнения работы, я обнаружил, что кабель отстыкован и болтается, — цитирует беседу Скворцова с Центром управления полётами сайт NASA.

После устранения недочёта в ЦУПе уточнили все подробности и провели успешный тест системы.

— Тест "Курса" пройден без замечаний, — сказали в ЦУПе.

Как сообщал Лайф, в конце августа "Союз МС-14" с роботом "Фёдором" на борту не смог состыковаться с МКС. Операция удалась со второй попытки через несколько дней. В начале сентября робота успешно вернули на Землю вместе с кораблём.