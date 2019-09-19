В Грозном масштабный пожар охватил торговый центр — видео

В Грозном пожар охватил крупный торгово-развлекательный центр "Гранд-парк". В ГУ МЧС России по Чеченской Республике сообщили, что огонь начался в магазине на первом этаже. Была проведена эвакуация. Площадь возгорания — 150 квадратных метров.

На кадрах, которыми сейчас местные жители делятся в социальных сетях, видно, что пожар охватил уже и этажи выше. Языки пламени поднимаются на десятки метров, люди кричат и плачут.

"Гранд-парк" находится на проспекте Кадырова, всего в полукилометре от одной из главных достопримечательностей столицы республики — мечети "Сердце Чечни".