К запуску МЦД у станций "Беговая" и "Тушинская" появятся навесы "Огни города"

Эти конструкции удерживают тепло даже при сильных морозах, а также препятствуют образованию наледи.

К запуску московских центральных диаметров на станциях метро "Беговая" и "Тушинская" установят навесы "Огни города", рассказал первый заместитель начальника метрополитена Дмитрий Дощатов.

Металлические каркасы с облицовкой из комплексного стекла появятся над входами со стороны Хорошёвского шоссе и со стороны улицы Брянский Пост.

Ремонтные работы начались в начале сентября. На данный момент завершается демонтаж старых навесов, после чего начнутся монтажные работы. При возведении навесов также заменят кровлю, двери и проведут общее благоустройство территории рядом со станциями.

Благодаря инфракрасным обогревателям на лестницах зимой на станции не будет образовываться наледь. Кроме того, конструкция позволяет удерживать тепло, поэтому во время морозов температура внутри входной группы не опустится ниже пяти градусов.

Навесы "Огни города" уже установлены более чем на 20 станциях столичного метрополитена, например на станциях "Октябрьское Поле", "Чкаловская" и "Коломенская".

Станцию "Беговая" планируют объединить с железнодорожной платформой МЦД навесом по типу "сухие ноги", который защитит пассажиров от дождя и снега во время пересадки. Такой же навес появится на станциях "Тушино", "Новохохловская", "Текстильщики", "Славянский бульвар", "Ленинградская", "Курская".

Ранее стали известны тарифы для московских центральных диаметров.