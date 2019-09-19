Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и долларах

Предыдущее снижение было в июле этого года. Тогда некоторые вклады потеряли целый процент.

Сбербанк снизил ставки по рублёвым и долларовым вкладам. Об этом сообщает РИА "Новости". Минимальная ставка в рублях по вкладу "Сохраняй" на 6–12 месяцев на сумму от 400 тысяч снизилась на 0,05 процентного пункта, до 5%. На более долгий срок ставка уже будет лишь 4,75%.

На вкладе "Пополняй" на срок от полугода до 12 месяцев и сумме от 400 тысяч рублей максимальная ставка снизилась на одну десятую процента, до 4,6. На вкладе "Управляй" при таких же условиях вкладчик получит только 4,3 процента.

Долларовый вклад "Сохраняй" даст его владельцу прибыль лишь в 0,85%, это если на счёт положить не менее 20 тысяч долларов США на один-два года. До снижения ставки предлагались 1,25 процента прибыли. На вкладе "Пополняй" на тех же условиях можно получить лишь полпроцента, ранее было 0,85 процента.

В августе со снижением ставки по вкладам в Сбербанке снизились ставки и по кредитам. В прошлом месяце в банке заявили, что ипотеку в новостройке в ипотеку можно взять по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 9,1%.

В прошлом месяце зампред правления кредитной организации Лев Хасис объяснил, почему клиенты банка в Чехии имеют предложения по ипотеке всего от 3,3%.