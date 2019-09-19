Кадыров о масштабном пожаре в грозненском ТЦ: Жертв и пострадавших нет

Задействованы десятки пожарных. Сейчас они пытаются остановить распространение огня.

Несколько пожарных расчётов борются в Грозном с пожаром, который охватил один из крупнейших торговых центров в республике — "Гранд парк". На кадрах Лайфа с места ЧП видно, что огонь занял все этажи в правой части здания.

Происшествие прокомментировал глава республики Рамзан Кадыров. Он сообщил, что жертв и пострадавших нет.

— На место происшествия немедленно направлены бригады ГУ МЧС РФ по ЧР. Оперативно произведена эвакуация персонала и посетителей. Приняты меры по локализации и тушению пожара. Работает 12 расчётов, 50 человек, — сообщил Кадыров в "Телеграме".

Он добавил, что выясняются причины и обстоятельства, приведшие к этому пожару.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет больше ста квадратных метров.