Жена Виктора Бута рассказала о первой встрече с супругом с 2012 года

Им не разрешали держаться за руки, что-то передавать, был разрешён только визуальный контакт.

Супруга россиянина Виктора Бута, который отбывает срок в тюрьме США, поделилась своими впечатлениями о первой встрече с мужем с 2012 года в интервью программе "Сегодня" на телеканале НТВ.

— Такое ощущение, что от человека, которого я видела в Нью-Йорке в суде, ровно половина осталась, — сказала Алла Бут.

По словам Бут, ей не разрешали держаться за руки с супругом, что-либо передавать.

— Вообще ничего нельзя, чисто визуальный контакт. Слава богу, что не через стекло, — добавила она.

Напомним, россиянин Виктор Бут был арестован в Таиланде по запросу США в 2008 году. Ему были предъявлены обвинения в подготовке сговора с целью убийства американцев. Бута экстрадировали в США, где в 2012 году суд признал его виновным и назначил наказание в виде 25 лет тюрьмы. День назад состоялось первое свидание Виктора Бута со своей женой и дочерью с 2012 года.