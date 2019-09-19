В Париже скончался французский актёр Шарль Жерар

Он был известен второстепенными ролями в фильмах "Чудовище", "Игрушка", "Мужчина и женщина: 20 лет спустя" и многих других.

Известный французский актёр Шарль Жерар скончался в возрасте 92 лет в одной из больниц Парижа, сообщило агентство France Presse.

Жерар был одним из любимых актёров режиссёра Клода Лелюша, который снял его во многих своих фильмах. Жерар дружил с Жан-Полем Бельмондо, с ним они в молодости боксировали на ринге. В ходе одного из поединков Бельмондо случайно сломал Жерару нос, что стало впоследствии своеобразной визитной карточкой актёра.

Французский актёр известен второстепенными ролями в фильмах Клода Зизи "Чудовище", Франсиса Вебера "Игрушка", Клода Лелюша "Мужчина и женщина: 20 лет спустя" и многих других.