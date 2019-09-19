В Киеве сообщают о минировании роддомов, мостов и ТЦ

Учитывая большое скопление транспортных средств на мостах, правоохранители проводят там проверку без остановки дорожного движения.

Полиция Киева проверяет данные о минировании в городе родильных домов, нескольких мостов через Днепр и торговых центров. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

— Сообщение поступило на электронный адрес Службы безопасности Украины. Эта информация проверяется, работают взрывотехники и кинологи, — говорится в сообщении правоохранителей.

Спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало написал в своём твиттере, что, учитывая большое скопление транспортных средств на мостах, правоохранители проводят там проверку без остановки дорожного движения.

По его данным, текст сообщения о заминировании подобен тем, которые получали раньше и проверкой не подтверждались. Киберполиция выясняет адресанта, направившего письмо о заминировании, отметил Тракало.

По информации МВД Украины, проверяются данные о минировании восьми медицинских учреждений, 11 детских садов, 20 жилых домов, столичных мостов, одного дипломатического и семи государственных учреждений, а также торгово-развлекательных центров.

В последние годы на Украине участились случаи "минирования" тех или иных объектов. Так, накануне движение на правом берегу Днепра в Киеве было парализовано на несколько часов из-за того, что бывший доброволец силовой операции в Донбассе под действием наркотиков выехал на мост Метро и перекрыл движение, угрожая взорвать мост. Лайф публиковал видео его задержания, для которого применялись БТР.