Шипулин отказался от половины зарплаты в Госдуме в пользу ветеранов

Победитель довыборов в Госдуму по Серовскому округу Свердловской области биатлонист Антон Шипулин решил отказаться от половины зарплаты депутата, сообщает URA.ru.
View this post on Instagram
Добрый день, дорогие друзья! Специально для своих избирателей и всех тех, кому интересна моя политическая деятельность, я завел эту страницу, где буду выкладывать свою новую политическую историю. Моим первым шагом в новом статусе депутата Госдумы стало решение о том, что половину своей зарплаты я буду перечислять на благотворительные цели Советам Ветеранов своего избирательного округа. Подходит к концу моя первая рабочая неделя в Государственной Думе. Сказать, что было непросто войти в новый для меня ритм и влиться в новый коллектив – ничего не сказать. Это целый мир со своими трудностями и со своими, будем надеяться, победами. Пусть это будет звучать амбициозно, но я нацелен на достижение максимальных результатов. Всем добра и здоровья!
— Половину своей зарплаты я буду перечислять на благотворительные цели совета ветеранов своего избирательного округа, — написал Шипулин в .
Политик опубликовал фотографию заявления, в котором попросил ежемесячно удерживать из денежного содержания сумму в 160 тысяч рублей. Эти деньги Шипулн просит переводить на счёт серовской ветеранской организации.
Антон Шипулин победил на довыборах в Госдуму, получив 41,5% голосов.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram