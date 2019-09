Шипулин отказался от половины зарплаты в Госдуме в пользу ветеранов

View this post on Instagram

Добрый день, дорогие друзья! Специально для своих избирателей и всех тех, кому интересна моя политическая деятельность, я завел эту страницу, где буду выкладывать свою новую политическую историю. Моим первым шагом в новом статусе депутата Госдумы стало решение о том, что половину своей зарплаты я буду перечислять на благотворительные цели Советам Ветеранов своего избирательного округа. Подходит к концу моя первая рабочая неделя в Государственной Думе. Сказать, что было непросто войти в новый для меня ритм и влиться в новый коллектив – ничего не сказать. Это целый мир со своими трудностями и со своими, будем надеяться, победами. Пусть это будет звучать амбициозно, но я нацелен на достижение максимальных результатов. Всем добра и здоровья!