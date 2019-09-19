Шипулин отказался от половины зарплаты в Госдуме в пользу ветеранов

Он попросил ежемесячно удерживать из денежного содержания сумму в 160 тысяч рублей.

Победитель довыборов в Госдуму по Серовскому округу Свердловской области биатлонист Антон Шипулин решил отказаться от половины зарплаты депутата, сообщает URA.ru.

— Половину своей зарплаты я буду перечислять на благотворительные цели совета ветеранов своего избирательного округа, — написал Шипулин в "Инстаграме" .

Политик опубликовал фотографию заявления, в котором попросил ежемесячно удерживать из денежного содержания сумму в 160 тысяч рублей. Эти деньги Шипулн просит переводить на счёт серовской ветеранской организации.

Антон Шипулин победил на довыборах в Госдуму, получив 41,5% голосов.