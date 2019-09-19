Шипулин отказался от половины зарплаты в Госдуме в пользу ветеранов

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Антон Шипулин. Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Он попросил ежемесячно удерживать из денежного содержания сумму в 160 тысяч рублей.

Победитель довыборов в Госдуму по Серовскому округу Свердловской области биатлонист Антон Шипулин решил отказаться от половины зарплаты депутата, сообщает URA.ru.

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Добрый день, дорогие друзья! Специально для своих избирателей и всех тех, кому интересна моя политическая деятельность, я завел эту страницу, где буду выкладывать свою новую политическую историю. Моим первым шагом в новом статусе депутата Госдумы стало решение о том, что половину своей зарплаты я буду перечислять на благотворительные цели Советам Ветеранов своего избирательного округа. Подходит к концу моя первая рабочая неделя в Государственной Думе. Сказать, что было непросто войти в новый для меня ритм и влиться в новый коллектив – ничего не сказать. Это целый мир со своими трудностями и со своими, будем надеяться, победами. Пусть это будет звучать амбициозно, но я нацелен на достижение максимальных результатов. Всем добра и здоровья!

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Половину своей зарплаты я буду перечислять на благотворительные цели совета ветеранов своего избирательного округа, — написал Шипулин в "Инстаграме".

Политик опубликовал фотографию заявления, в котором попросил ежемесячно удерживать из денежного содержания сумму в 160 тысяч рублей. Эти деньги Шипулн просит переводить на счёт серовской ветеранской организации.

Антон Шипулин победил на довыборах в Госдуму, получив 41,5% голосов.

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