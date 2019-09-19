Российская разведка ищет виновных в атаке на Саудовскую Аравию

По словам главы разведсообщества РФ, нельзя делать выводы, не имея каких-то твёрдых доказательств.

Служба внешней разведки России занимается сбором данных для установления виновных в нападении на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова главы ведомства Сергея Нарышкина.

Он сообщил о том, что пока нет исчерпывающей информации, кто может нести ответственность за атаку, поэтому к окончательным выводам в Москве пока не пришли.

— Нельзя делать выводы, не имея каких-то твёрдых доказательств, — подчеркнул глава СВР.

В ночь на 14 сентября на территории национальной энергетической компании Саудовской Аравии Saudi Aramco начался пожар. Возгоранию предшествовал взрыв, который произошёл в результате атаки беспилотников. После этого страна, которая является крупнейшим в мире экспортёром нефти и одним из крупнейших её производителей, была вынуждена вдвое сократить добычу.

Йеменские повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах", взявшие на себя ответственность за атаку, пригрозили новыми нападениями. По мнению госсекретаря США Майка Помпео, к атакам причастен Иран, в связи с чем сенатор Линдси Грэм предложил атаковать нефтяные объекты Тегерана.

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