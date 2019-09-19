Путин рассказал о "проблемных вопросах" в оборонном комплексе России

Президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил о наличии ошибок в планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе и распорядился исправить ситуацию.

— В ряде случаев, как показывает практика, были допущены очевидные ошибки при планировании и организации работ по импортозамещению. Это привело к тому, что в прошлом году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа, — приводит слова президента ТАСС.

Президент отметил, что с учётом планов по перевооружению армии и флота подобные сбои должны быть устранены, и поручил правительству принять дополнительные меры обеспечения технологической независимости при производстве новой продукции, в том числе и проектируемой.

— Мы отмечаем День оружейника, но сейчас у нас не торжественное заседание, а производственное совещание, поэтому вынужден говорить о проблемных вопросах, — добавил Путин.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что правительству необходимо обсудить системные меры по решению проблемы с высокой закредитованностью предприятий ОПК, а также вопроса по диверсификации военных производств.

— Доля гражданской продукции в 2018 году в ОПК составила почти 21%. Вроде бы, неплохо. Но, знаете, темп всё-таки недостаточный, — сказал Путин.

Путин подчеркнул, что от эффективности этого процесса зависит в том числе финансовая устойчивость предприятий, и призвал представителей ОПК активнее использовать свои возможности.