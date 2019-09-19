США выдворяют двух членов постпредства Кубы при ООН

США выдворяют двух сотрудников постоянного представительства Кубы при ООН из-за того, что они, как считает Вашингтон, были причастны к деятельности, наносящей вред национальной безопасности США. Такое сообщение разместила в руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.
— После того как два сотрудника постпредства Кубы при ООН занимались деятельностью, несущей вред национальной безопасности Штатов, мы попросили их покинуть дипмиссию Кубы при ООН, — сказано в сообщении.
По словам дипломата, пребывание сотрудников на Манхэттене также ограниченно.
Ортэгус также добавила, что США всерьёз воспринимают все возможные посягательства на национальную безопасность государства. Других подробностей по инциденту дипломат не предоставила.
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