США выдворяют двух членов постпредства Кубы при ООН

США выдворяют двух сотрудников постоянного представительства Кубы при ООН из-за того, что они, как считает Вашингтон, были причастны к деятельности, наносящей вред национальной безопасности США. Такое сообщение разместила в "Твиттере" руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

— После того как два сотрудника постпредства Кубы при ООН занимались деятельностью, несущей вред национальной безопасности Штатов, мы попросили их покинуть дипмиссию Кубы при ООН, — сказано в сообщении.

По словам дипломата, пребывание сотрудников на Манхэттене также ограниченно.

Ортэгус также добавила, что США всерьёз воспринимают все возможные посягательства на национальную безопасность государства. Других подробностей по инциденту дипломат не предоставила.