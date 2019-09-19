Истребитель потерял два подвесных бака в небе над Германией

Одна из ёмкостей была обнаружена в поле в районе Восточный Гольштейн на севере страны, другая пока не найдена.

Истребитель-бомбардировщик Tornado ВВС Федеративной Республики Германия, находясь в небе над землёй Шлезвиг-Гольштейн, потерял два подвесных топливных бака. Об этом информирует DPA со ссылкой на представителя Военно-воздушных сил ФРГ.

По данным агентства, на момент ЧП баки были уже пусты, без топлива. Один из них обнаружен в поле в районе Восточный Гольштейн на севере страны. Другой пока не найден. По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Tornado летел с учений на авиабазу Шлезвиг в коммуне Ягель. Причина, по которой самолёт потерял баки, неизвестна.

Как ожидается, срок эксплуатации Tornado, состоящих на вооружении у бундесвера, истекает в 2025 году. Сейчас ВВС ФРГ располагают примерно 85 Tornado. При этом германское правительство пока не хочет полностью отказываться от Tornado, которые способны нести ядерные снаряды.