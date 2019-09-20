Рита Дакота выложила фото на пляже без купальника

Певица Рита Дакота поделилась своим фолловером в "Инстаграме", что иногда устраивает походы на пляж в нижнем белье, увеличивая количество "купальников", которые берёт с собой на отдых. Об этом сообщает издание "Дни.ру".
Звезда рассказала, что для реализации такой "маленькой хитрости" следует отказаться в отпуске от кружевного белья в пользу ярких комплектов из искусственных материалов.
Такие и сохнут быстро, и совершенно не портят вид, когда "под супероткрытыми вырезами торчат". В доказательство артистка позирует в таком белье на фото.
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Я дитя пляжа. Для меня никакие горы, городские улочки и леса никогда не встанут в один ряд с морем. Я сваливаю подышать любимой соленой водой при каждом удобном случае, иногда в ущерб работе или здравому смыслу. Но живём один раз 🤷♀️. Море? Конечно, конечно летим!! ✈️ ⠀ За годы спонтанных морских путешествий я выработала множество лайфхаков о том, что упрощает мой отдых, вот с радостью делюсь некоторыми из них: ⠀ 🔅 я беру с собой одно универсальное «мыльное» средство. Обычно в магазинах такие подписываются “hair and body wash”. Им же смываю косметику, добавляю в ванную как пену, купаю ребёнка, стираю белье и купальники. Сейчас такая любимая шампунька с туберозой от Alex Kontier. Покупала прямо в салоне у Алекса. Еще крутая в прошлый раз была из детского магазина обычный pigeon, но он увы без запаха, а я люблю пахучие. Еще беру с собой одну нелипкую увлажняющую эмульсию с любимым ароматом, которую использую как средство “after sun”, как ночной крем или маску для лица, как восстанавливающее средство для волос и как замену парфюма, потому что от спиртовых составов на шее могут быть пигментные пятна. Любимые из последних - bronze goddes от estee lauder и всё та же tuberose от Kontier. ⠀ 🔅 беру с собой только яркое не кружевное нижнее белье из искусственных материалов, которое можно иногда носить как купальник (вот на мне на фото как раз такое от @tezenisofficial ). Таким образом вы получаете и дополнительные «купальники», и не страшно, если под супер открытыми вырезами летних нарядов что-то торчит + такое белье очень быстро сохнет. ⠀ 🔅 покупаю одну новую книгу и её же скачиваю в аудио-формате в приложениях «Читай!» или «книга вслух». Это супер удобно, потому что когда на пляже начинается палящее солнце и читать становится невозможно, я втыкаю беспроводной наушник и продолжаю «чтение». Так же перед сном можно выставить таймер сна и поставить тихонечко книжку, во время тряски в самолёте и лодке от такого «чтения» не укачивает, можно «читать» во время массажа в СПА, и т.п. Таким образом я читаю гораздо быстрее, когда в местах, где читать нереально, я слушаю ту же книгу с момента, на котором остановилась. ⠀ Сохраняйте пост и делитесь своими трэвел-секретами👇
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