Рита Дакота выложила фото на пляже без купальника

Певица Рита Дакота поделилась своим фолловером в "Инстаграме", что иногда устраивает походы на пляж в нижнем белье, увеличивая количество "купальников", которые берёт с собой на отдых. Об этом сообщает издание "Дни.ру".

Звезда рассказала, что для реализации такой "маленькой хитрости" следует отказаться в отпуске от кружевного белья в пользу ярких комплектов из искусственных материалов.

Такие и сохнут быстро, и совершенно не портят вид, когда "под супероткрытыми вырезами торчат". В доказательство артистка позирует в таком белье на фото.

Ранее Лайф сообщал, что Рита Дакота опозорилась во время прямого эфира, выступив вживую в Кремле