В горевшем ТЦ в Грозном нашли семь нарушений противопожарной безопасности

На должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность, возбудили административное дело, а также выписали штраф.

В ходе проверки было выявлено семь нарушений противопожарной безопасности при проверке торгового центра "Гранд-парк" в Грозном, где произошёл пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

— В апреле 2018 года в ходе очередной проверки совместно с прокуратурой было выявлено семь нарушений в ТЦ "Гранд-парк" в Грозном, — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что на должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность, возбудили административное дело, а также выписали штраф. По данным МЧС России, следующая проверка запланирована на 25 ноября.

Торговый центр "Гранд-парк" вспыхнул в четверг вечером на третьем этаже здания, площадь возгорания составила 700 квадратных метров, пострадавших нет. Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, пожар удалось потушить.