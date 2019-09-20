В Индонезии женщины подрались на свадьбе из-за еды

Яблоком раздора стал ренданг — национальное блюдо с остро-пряным соусом на основе кокосового молока.

Две женщины подрались из-за еды на свадьбе в Индонезии. Видео инцидента опубликовали в соцсетях.

На ролике гости подходят к шведскому столу. Женщина в зелёном берёт себе ренданг — национальное блюдо с остро-пряным соусом на основе кокосового молока. Однако другой даме, стоящей рядом, показалось, что гостья положила себе в тарелку слишком много.

— У тебя нет никакого стыда и манер! Ты хочешь накормить этим целую деревню?! — обратилась она к женщине в зелёном.

Она ответила, что может делать всё что хочет, и обвинила собеседницу в том, что та влезла без очереди к шведскому столу.

Дама в красном попыталась отнять у оппонентки тарелку с едой, после чего они начали толкаться и бить друг друга. Остальные гости торжества попытались разнять их.

В прошлом году в Великобритании произошёл похожий случай в поезде. Две девушки подрались из-за бутерброда.