Министр обороны США пообещал "защитить" выборы президента 2020 года

Министр обороны США Марк Эспер пообещал защитить "демократические ценности" страны от внешних угроз и заявил, что Пентагон одной из своих основных миссий видит безопасность грядущих выборов президента в 2020 году.
— Операции по оказанию влияния на американских граждан теперь возможны в таких масштабах, о которых раньше и не мечтали. <...> За последнее десятилетие киберпространство неизмеримо расширялось, наша парадигма войны изменилась. По сути, границы между войной и миром [в Сети] сейчас размыты, — сказал Эспер на II Ежегодной национальной конференции по кибербезопасности.
По словам министра, война уже происходит, причём чуть ли не в эту самую минуту, и "противники" Вашингтона продолжают делать своей мишенью "демократические процессы" в США.
— Это уже происходит в рамках подготовки к выборам 2020 года, — добавил Эспер.
Он также отметил, что среди высшего руководства США осталось всё меньше сомневающихся в том, что именно Министерство обороны должно заниматься сопровождением голосований высокого уровня.
Ранее Лайф сообщал, что глава Пентагона Марк Эспер назвал Россию крупнейшим вызовом для США.
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