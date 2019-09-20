Министр обороны США пообещал "защитить" выборы президента 2020 года

По его словам, в реальном мире противники Америки пытаются и всегда будут пытаться нанести удар.

Министр обороны США Марк Эспер пообещал защитить "демократические ценности" страны от внешних угроз и заявил, что Пентагон одной из своих основных миссий видит безопасность грядущих выборов президента в 2020 году.

— Операции по оказанию влияния на американских граждан теперь возможны в таких масштабах, о которых раньше и не мечтали. <...> За последнее десятилетие киберпространство неизмеримо расширялось, наша парадигма войны изменилась. По сути, границы между войной и миром [в Сети] сейчас размыты, — сказал Эспер на II Ежегодной национальной конференции по кибербезопасности.

По словам министра, война уже происходит, причём чуть ли не в эту самую минуту, и "противники" Вашингтона продолжают делать своей мишенью "демократические процессы" в США.

— Это уже происходит в рамках подготовки к выборам 2020 года, — добавил Эспер.

Он также отметил, что среди высшего руководства США осталось всё меньше сомневающихся в том, что именно Министерство обороны должно заниматься сопровождением голосований высокого уровня.

Ранее Лайф сообщал, что глава Пентагона Марк Эспер назвал Россию крупнейшим вызовом для США.