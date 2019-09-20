В Пентагоне рассказали о плане удара по Калининграду в случае войны с Россией

Пентагон имеет план, который позволяет преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.

По его словам, США готовы очень своевременно ответить на возможную российскую агрессию в Европе.

— Мы отрабатываем эту схему. Мы всё время продумываем эти планы, и, если когда-нибудь будет нужно, мы будем готовы их осуществить, — сказал военный.

Однако детали плана, который якобы разработал Пентагон, Харригян не раскрыл.

Западные политики и высокопоставленные военные часто говорят о так называемой российской угрозе. При этом Москва неоднократно подчёркивала, что Россия не собирается ни на кого нападать. Однако в случае агрессии США безопасность России будет надёжно обеспечена, заявил лидер РФ Владимир Путин.