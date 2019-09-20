Жителя США обвинили в поддержке "Хезболлы" и поисках целей для терактов в стране

Мужчина посещал крупные города, чтобы выбрать в них уязвимые общественные места.

Американские власти предъявили обвинения жителю штата Нью-Джерси в том, что он занимался поддержкой военизированных формирований ливанской шиитской партии "Хезболла", а также выбирал в городах США цели для возможных терактов. Об этом сообщается в заявлении Минюста страны.

Как следует из документа, выдержки из которого приводит ТАСС, речь идёт о 42-летнем Алексее Саабе. Утверждается, что он на протяжении нескольких лет проходил спецподготовку в Ливане, учился стрелять и применять взрывчатку. В 2000 году он приехал в США с ливанским паспортом, а в 2008-м стал натурализованным американским гражданином.

По информации Минюста, Сааб посещал крупные города страны, в том числе Нью-Йорк и Бостон, чтобы выбрать в них популярные среди туристов общественные места, в наибольшей степени уязвимые для возможных терактов. Эти данные он якобы передавал представителям "Хезболлы". Сотрудники ФБР нашли в телефоне Сааба материалы, которые это подтверждают. Минюст полагает, что американец также выполнял поручения "Хезболлы" в Израиле и Турции.

Сейчас Сааб арестован. Власти США предъявили ему обвинения в июле, но материалы дела были рассекречены только в четверг, 19 сентября. Если Сааба признают виновным, ему может грозить тюремное заключение сроком несколько десятков лет.

Шиитская партия "Хезболла", представленная в правительстве и парламенте Ливана, признана террористической организацией в США, Израиле и странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Вашингтон, Тель-Авив и нефтедобывающие монархии Ближнего Востока считают "Хезболлу" орудием иранского вмешательства в регионе.