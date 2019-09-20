Лавров указал на истинное лицо западного "либерализма"

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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Фото © Kremlin

Некоторые западные страны, объявившие себя защитниками либеральных ценностей и свобод, несмотря на это, ведут политику санкций и решают проблемы бомбардировкой суверенных государств. Об этом заявил в своей статье глава МИД РФ Сергей Лавров.

Государства, позиционирующие себя как эталон демократии, пекутся о ней только тогда, когда требуют от тех или иных стран "навести порядок" у себя дома по западным лекалам, — говорится в публикации.

По словам Лаврова, эти же государства, когда от них ожидают такого же демократического подхода в международных связях, уходят от честного разговора и пытаются по-своему трактовать международно-правовые нормы.

Глава российского МИД указал на визовые и прочие санкции против жителей российского Крыма, которые были введены, по сути, за "демократическое волеизъявление" и воссоединение с родиной. Он также отметил ситуацию в ряде стран ЕС, где принимаются законы, нарушающие языковые и образовательные права русскоговорящего населения.

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