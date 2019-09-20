Арабская коалиция проводит военную операцию на севере Йемена

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала проведение военной операции на севере Ходейды в Йемене против "военных объектов", сообщает Reuters со ссылкой на саудовский канал Al-Ekhbariya.

Как отмечает агентство, коалиция попросила мирных граждан избегать объекты, на которые нацелена операция.

Военно-политический конфликт в Йемене между повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и правительством длится с 2014 года. На стороне правительства с весны 2015 года выступает военная коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией.

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