Задержанные шхуны из КНДР прибудут в Находку днём 20 сентября

Прибытие в Находку задержанных судов из КНДР, экипаж одного из которых атаковал российских пограничников, планируется во второй половине дня в пятницу, 20 сентября, информирует РИА "Новости".

— Прибытие конвоя ожидается около 14:00 (7:00 по московскому времени) пятницы, — приводит агентство слова представителя Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю.

Четверо военнослужащих Погрануправления ФСБ по Приморскому краю получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море. Возбуждено уголовное дело, задержано два рыболовных судна, 11 мотоботов и 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, которым оказана медпомощь.