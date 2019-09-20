Совбез ООН не принял европейскую резолюцию из-за несогласия России и Китая

Авторы проекта документа политизируют гуманитарную тему и намеренно вынуждают РФ применять вето по сирийскому досье, заявила российская сторона.

Россия и Китай проголосовали против предложенной ФРГ, Бельгией и Кувейтом Совбезу ООН резолюции по прекращению огня и улучшению гуманитарной ситуации в Идлибе. Так как обе страны являются постоянными членами Совета Безопасности, резолюция считается непринятой, невзирая на то, что при голосовании они были в меньшинстве.

Всего 12 государств поддержали принятие документа, Экваториальная Гвинея воздержалась от голосования.

— Проект резолюции не принимается, так как против него голосовали два постоянных члена Совета Безопасности, — сказал российский постпред в качестве председателя СБ ООН в сентябре Василий Небензя.

По его словам, авторы проекта резолюции политизируют гуманитарную тему и намеренно вынуждают Россию применять вето по сирийскому досье. При этом Москва сразу предупреждала, что предложенная резолюция "обречена на провал".

— Все мы понимаем, что неконструктивная позиция коллег с Запада раскрывает их настоящие цели, — подчеркнул Небензя.

Он уверен, что страны Запада специально защищают террористов, остающихся в Идлибе.

При этом Франция, США, Великобритания и ряд других членов СБ ООН, в свою очередь, проголосовали против предложенного РФ и Китаем проекта резолюции. Он заключался в призыве к прекращению огня в Идлибе с полуночи 20 сентября.

— Прекращение военных действий не распространяется на военные операции против отдельных лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с террористическими группами, как это определено Советом Безопасности, — приводит ТАСС текст документа.

Небензя встретился с новым постпредом США при ООН