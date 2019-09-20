Мужчина покончил с собой в офисе Facebook в Калифорнии

Полицейские и пожарные после звонка на 911 выехали на место происшествия, найдя жертву без сознания.

Мужчина покончил с собой в здании компании Facebook в городе Менло-Парк, Калифорния. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской полиции Менло-Парка.

— В управление полиции Менло-Парка примерно в 11:30 (21:30 мск. — Прим. ред.) 19 сентября поступил звонок 911. <...> Полицейские и пожарные выехали на место происшествия, найдя пострадавшего без сознания. Пожарные и врачи оказали ему первую помощь, но не смогли вернуть жертву к жизни, — говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, речь идёт об "очевидном самоубийстве". Имя погибшего не приводится.