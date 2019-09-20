Медведчук рассказал, какой зарплаты достойны украинцы

По его словам, текущий показатель в ≈190 долларов явно недостаточен, но на большее пока негде взять деньги.

Минимальная заработная плата на Украине должна сравняться с базовой пенсионной ставкой и прожиточным минимумом и быть значительно выше текущего уровня. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

— Прожиточный минимум, минимальная зарплата и минимальная пенсия — это должна быть одна постоянная величина. У нас есть вот сегодня минимальная зарплата, она будет составлять 4,7 тысячи гривен (≈190 долларов), вот такой же должна быть и пенсия, — сказал он в эфире телеканала NewsOne.

При этом он отметил, что в его партии полагают, что в реальности сумма, о которой идёт речь, должна быть семь тысяч гривен (≈283 доллара), однако сейчас в стране "нигде нельзя взять деньги" для поднятия уровня доходов населения на такой уровень.

— И если это не получится реализовать сегодня, то нужно сделать всё, чтобы реализовать завтра, — заключил депутат.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что в Партиях Зеленского и Вакарчука хотят закрыть неудобные СМИ.