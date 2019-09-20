В ДРК 28 человек погибли при нападении на лагерь переселенцев

В последние несколько месяцев переселенцы спасались от этнических столкновений между общинами фермеров и скотоводов.

За последние два дня не менее 28 человек погибли при нападении на лагерь переселенцев в провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление миссии ООН.

— Серия нападений в северо-восточной части Конго была направлена против мирных граждан, в том числе детей, — отмечает агентство.

В последние несколько месяцев переселенцы спасались от этнических столкновений между общинами фермеров и скотоводов.

Атаки в провинции Итури в большинстве случаев направлены против скотоводов хема, которые уже давно находятся в конфликте с фермерами ленду из-за прав на выпас скота и политического представительства, однако личности нападавших остаются неясными.

Несколько дней назад в ДРК произошёл другой трагический инцидент. В результате схода поезда с рельсов погибло 50 человек.