Минобороны РФ предложило эффективный способ борьбы с уклонистами

В ближайшем будущем у российских военкоматов может появиться возможность призывать на службу не только официально зарегистрированных в своём районе призывников, но и тех, кто не имеет регистрации. Об этом сообщают "Известия".

По данным журналистов, действующая формулировка в положении о воинском учёте граждан "по месту их жительства или пребывания (более трёх месяцев)" может быть дополнена поправкой "в том числе не подтверждённым регистрацией по месту жительства или месту пребывания".

Согласно пояснительной записке, это изменение позволит не только лишить уклонистов возможности постоянно переезжать, чтобы избегать воинской службы, но и поможет тем, кто хотел пойти в армию или поступить в военный вуз, но не мог из-за проблем с регистрацией.

Кроме того, образовательные учреждения и работодатели должны будут сообщать в районные военкоматы о наличии потенциальных, но не зарегистрированных по месту жительства призывников.

Ранее Лайф сообщал, что 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", которые расширили возможности отказа от призыва.