СМИ: КНДР может спустить на воду подлодку, способную нести баллистические ракеты

КНДР активно готовится к спуску на воду новой подлодки, которая, предположительно, может нести на борту баллистические ракеты. Об этом сообщает NHK, в распоряжении которого оказались снимки со спутника верфи Синпо на восточном побережье государства.

На них можно увидеть, что 3 сентября рядом с причалом было установлено 13 колонн, а ещё через 10 дней там появилось новое сооружение с крышей. Его строительство было почти полностью завершено уже 19 сентября. В длину здание составляет около 100 метров. Это много больше, чем нужно для того, чтобы поместить там какую-либо из имеющихся сейчас у ВМС страны субмарин.

Эксперты американского Института международных исследований Миддлбери, предоставившие телеканалу снимки, считают, что КНДР готовится к торжественной церемонии спуска на воду строящейся подлодки.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично инспектировал ход работ на верфи Синпо в июле. Тогда Центральное телеграфное агентство Кореи сообщало, что субмарина будет применяться для выполнения тактических задач в Японском море.