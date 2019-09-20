Зеленскому вручили удостоверение слепого

Отчаявшийся обратить на себя внимание иным способом, директор предприятия в Винницкой области, на котором работают слабовидящие люди, пришёл на официальное мероприятие, где должен был присутствовать и президент Украины Владимир Зеленский, чтобы вручить главе государства удостоверение "Почётный член Общества слепых".

В городе в этот день проходила церемония вступления в должность нового главы области, ждали приезда и главы государства, однако у него были другие планы.

— Я рассчитывал, что сегодня приедет президент. Устав Украинского общества слепых предусматривает, чтобы в наши ряды вступали люди зрячие. Поэтому сегодня Винницкое общество слепых на имя Владимира Александровича Зеленского выписало удостоверение члена Украинского общества слепых. Поэтому он обязан нам помогать, передайте ему, пожалуйста, — сказал директор Константин Ильницкий.

Он отметил, что на его производстве, где трудится 129 незрячих, а в общей сложности 200 человек, "плачевная ситуация", как и в стране в целом. При этом Ильницкий подчеркнул, что городские власти пытаются поддержать предприятие, но при отсутствии государственной поддержки они "не имеют рычагов помощи".

Мужчина обратился к заместителю главы Офиса Президента Сергею Трофимову с просьбой передать удостоверение главе государства. Он также сделал небольшой подарок новоназначенному главе региона в виде мягкой игрушки крота, чтобы он не забывал о проблемах слепых людей.