Зеленскому вручили удостоверение слепого

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Владимир Зеленский. Фото © Сайт Президента Украины

Отчаявшийся обратить на себя внимание иным способом, директор предприятия в Винницкой области, на котором работают слабовидящие люди, пришёл на официальное мероприятие, где должен был присутствовать и президент Украины Владимир Зеленский, чтобы вручить главе государства удостоверение "Почётный член Общества слепых".

В городе в этот день проходила церемония вступления в должность нового главы области, ждали приезда и главы государства, однако у него были другие планы.

Я рассчитывал, что сегодня приедет президент. Устав Украинского общества слепых предусматривает, чтобы в наши ряды вступали люди зрячие. Поэтому сегодня Винницкое общество слепых на имя Владимира Александровича Зеленского выписало удостоверение члена Украинского общества слепых. Поэтому он обязан нам помогать, передайте ему, пожалуйста,сказал директор Константин Ильницкий.

Он отметил, что на его производстве, где трудится 129 незрячих, а в общей сложности 200 человек, "плачевная ситуация", как и в стране в целом. При этом Ильницкий подчеркнул, что городские власти пытаются поддержать предприятие, но при отсутствии государственной поддержки они "не имеют рычагов помощи".

Мужчина обратился к заместителю главы Офиса Президента Сергею Трофимову с просьбой передать удостоверение главе государства. Он также сделал небольшой подарок новоназначенному главе региона в виде мягкой игрушки крота, чтобы он не забывал о проблемах слепых людей.

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