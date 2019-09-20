В России могут отменить некоторые профессиональные праздники

Проект постановления правительства со списком отменяемых документов должен быть готов 15 ноября, а профильные ведомства должны внести предложения до 10 октября.

Правительство России в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, которые были введены ещё в СССР. Среди них День радио и День Воздушного флота, пишет "Коммерсант".

По данным издания, перечни отменяемых нормативных актов ещё будут дорабатываться. Проект постановления правительства со списком отменяемых документов должен быть готов 15 ноября, а профильные ведомства внесут предложения до 10 октября. Согласно планам правительства, постановление должно вступить в силу уже 1 февраля 2020 года.

Минтранс не стал комментировать список до его окончательного формирования, Росавиация не ответила на запрос газеты. Минкомсвязь указала, что День радио есть в общих списках актов СССР и РСФСР, а не рекомендованных к отмене.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех требований к бизнесу, которые к этому моменту не пересмотрены и не актуализированы. Все требования к предпринимателям внесут в публичный реестр и минимум каждые пять лет станут пересматривать на предмет обоснованности. Для реализации реформы правительство разрабатывает проекты законов "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".