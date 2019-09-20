Роспотребнадзор поддержал законопроект о запрете продажи алкоголя в жилых домах

Ведомство получает много обращений от граждан, жалующихся на работу заведений, продающих алкогольную продукцию.

Роспотребнадзор поддержал инициативу запретить продажу алкоголя в местах общепита, которые расположены в жилых домах. В ведомстве получили большое количество жалоб от граждан на подобные заведения, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ведомства.

— Роспотребнадзор поддерживает ограничения розничной продажи алкогольной продукции на таких объектах общественного питания, — сказано в сообщении.

Ведомство получает много обращений от граждан, жалующихся на работу заведений в жилых домах, которые продают алкоголь.

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству порекомендовал нижней палате парламента принять законопроект о запрете продажи алкоголя в жилых домах на основании решения собрания собственников квартир в них. Правительство России поддержало такой проект закона и поручило его доработать.