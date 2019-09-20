Житель Техаса погиб во время шторма, пытаясь спасти лошадь

Борясь за жизнь своего животного, мужчина получил удар электрическим током и утонул.

Один человек погиб 19 сентября из-за тропического шторма "Имельда", который вызвал проливные дожди и наводнение в американском штате Техас. Об этом информирует ABC.

По данным телекомпании, в округе Джефферсон мужчина "получил удар электротоком и утонул", пытаясь спасти лошадь.

Губернатор Техаса Грег Эбботт в четверг объявил режим ЧС на территории 13 округов, чтобы местные власти получили доступ к ресурсам штата при ликвидации последствий затопления.

В аэропортах Хьюстона было отменено более 900 авиарейсов. Наземный транспорт и автомобили оказались погружены в воду на глубину более одного метра. Полицейские и пожарные по пояс в воде эвакуировали жителей подтопленных домов.

Тропический шторм "Имельда" уже ослабел до циклона. Как сообщал Национальный центр по наблюдению за ураганами США, скорость ветра в пределах циклона снизилась с 17,9 до 6,7 м/с. Атмосферное явление находится в 210 километрах к северо-западу от Хьюстона и идёт в северном направлении со скоростью 6,3 м/с.