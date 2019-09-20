Лавров заявил о размещении американского оружия в космосе

США приступили к реализации своих планов по размещению оружия в космосе. Об этом глава МИД России Сергей Лавров написал в статье для журнала "Россия в глобальной политике".

По словам высокопоставленного российского дипломата, Вашингтон отвергает любые предложения создать универсальный мораторий на размещение оружия в космическом пространстве.

В июле Лавров уже говорил о том, что планы Вашингтона по выводу оружия в космос беспокоят Москву, так как это может вести к витку новых вооружений. По его словам, такие задумки "уже получают материальное воплощение".

В марте стало известно, что Пентагон запланировал в 2023 году испытать на околоземной орбите нейтронное оружие для перехвата баллистических ракет. Пучковое оружие BEAR было успешно испытано в космосе ещё в 1989 году, а сейчас решена задача уменьшения габаритов установки.

О том, что эффективность Соединённых Штатов в возможном глобальном конфликте зависит от космического оружия, говорил в апреле и.о. главы Пентагона Патрик Шэнахан. Развитие таких технологий у России и Китая он назвал реальной угрозой безопасности США.