В США одобрили материальную помощь украинской армии

Нижняя палата парламента США одобрила выделение 250 миллионов долларов в качестве материальной помощи военному бюджету Украины. Об этом сообщает пресс-служба американского парламента.

Согласно законопроекту о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября, в который, собственно, и включён пункт помощи Украине, поддержка украинской армии со стороны США будет продолжена и в следующем финансовом году, который за океаном начинается 1 октября.

Документ пока не имеет юридической силы, ожидается, что на следующей неделе он будет рассмотрен в контролируемом сторонниками Трампа Сенате Конгресса США. Несмотря на то что расхождения между партиями могут помешать одобрению, эксперты склоняются к обратному: скорее всего, законопроект окажется на столе у Трампа.