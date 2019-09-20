Зеленский посмеялся над шутливым чатом глав государств от "Квартала-95"

Участниками группы в мессенджере стали лидеры США, Великобритании, Франции, России, Китая, КНДР, Украины, Финляндии, а также бывший украинский президент Пётр Порошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский посмеялся над шутливым чатом, в котором обыгрывались стереотипы о других странах, в частности о России и Белоруссии.

Видеозапись чата показали на закрытой части форума YES, который проходил в Киеве 12–14 сентября. Ролик опубликовал в "Фейсбуке" действующий исполнительный вице-президент Атлантического совета Дэймон Уилсон.

Участниками чата в мессенджере стали лидеры США, Великобритании, Франции, России, Китая, КНДР, Украины, Финляндии, а также бывший украинский президент Пётр Порошенко.

Так, Россия планирует "аннексировать" половину Великобритании, на что Франция, США и Германия пригрозили ей санкциями. Украина просит кредиты, Северная Корея присылает стикеры с ракетами, а Порошенко предлагает США инвестировать в шоколадный бизнес на Украине.

Затем Украина предлагает другим странам отправить селфи в чат, а президент Белоруссии Александр Лукашенко сначала не может понять, что это такое. Разобравшись, он присылает в чат свои неудачные селфи, показывая крупным планом свои усы.

Владимир Зеленский является основателем студии "Квартал-95", после избрания на пост главы государства он вышел из бизнеса.

Ранее Лайф показал первую пародию студии "Квартал-95" на Владимира Зеленского.