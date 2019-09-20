Boeing испытала первый беспилотный самолёт-заправщик

Компания Boeing совместно с Военно-морскими силами США успешно завершила первый испытательный полёт беспилотного воздушного самолёта-заправщика палубного базирования MQ-25 Stingray, говорится в заявлении, размещённом на сайте компании.

— Испытательный объект MQ-25, известный как T1, выполнил автономный полёт под руководством лётчиков-испытателей Boeing, которые управляли им с наземного поста управления в аэропорту MidAmerica в городе Маскута, штат Иллинойс, — поясняется в заявлении.

Отмечается, что самолёт автономно вырулил на взлётную полосу и поднялся в воздух, после чего двигался по заранее установленному маршруту. Основные функции полёта и работа с наземной станцией управления были подтверждены.

Ранее Boeing заключил контракт с Пентагоном на производство для нужд ВМС США четырёх беспилотных заправщиков палубного базирования. Стоимость контракта составляет 805 миллионов долларов. Срок выполнения заказа — август 2024 года.