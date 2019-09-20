Боевики в Сирии блокируют гумкоридоры, чтобы не потерять "живой щит"

Участники антиправительственных вооружённых формирований в провинции Идлиб на севере Сирии блокируют переходы местных жителей на подконтрольную правительству территорию, чтобы в случае необходимости прикрываться ими как живым щитом. Об этом сообщает SANA.

По данным журналистов, по периметру Идлибской зоны деэскалации террористы устроили показательные стрельбы из гранатомётов, чтобы запугать мирных граждан и помешать их переходу через гуманитарный коридор в районе населённого пункта Абу-эд-Духур, который закрыт с декабря 2018 года.

— Террористические группировки блокировали работу гуманитарного коридора. Дороги, ведущие к пункту пропуска, перекрыты, жителям запрещают уезжать под угрозой расстрела. Фактически боевики прикрываются мирными жителями, используют их как живой щит, — сказал журналистам бригадный генерал сирийской армии Набиль Абдулла.

Как рассказал представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Андрей Харламов, на КПП развёрнут медпункт, стоят автобусы для доставки вынужденных переселенцев к местам проживания, а также были заготовлены три тонны гуманитарной помощи. Он отметил, что ранее была достигнута договорённость возобновить работу коридора, однако боевики отказались отпускать людей в последний момент.

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