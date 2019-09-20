Конвою со шхунами КНДР пока не разрешили причалить в порту Находка

Следственные действия с северокорейским экипажем будут вестись на борту судов в присутствии генерального консула республики.

Власти порта Находка, куда доставили северокорейских моряков после нападения на российских пограничников в Японском море, пока не дали разрешения на постановку задержанных судов к причалу, сообщил ТАСС источник в порту.

По данным источника, сейчас суда находятся на рейде под контролем катеров пограничников.

— Сейчас они ищут возможности поставить суда к причалу, но пока капитан порта не дал разрешения. С причалом возникли сложности, — сказал собеседник.

В пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю рассказали агентству, что следственные действия с северокорейским экипажем будут проводиться на борту судов в присутствии генерального консула КНДР.

Напомним, четырёх российских пограничников госпитализировали с огнестрельными ранениями в результате нападения членов экипажа шхун КНДР. В результате задержали два рыболовных судна, 11 мотоботов и 161 гражданина Северной Кореи, среди них есть пострадавшие. В пятницу задержанные суда под конвоем доставили в порт Находки.