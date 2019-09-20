В "Нафтогазе" оценили трёхсторонние переговоры по газу

По мнению украинской стороны, "время до завершения контракта заканчивается, а переговоры так и не начинаются".

Исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко в своём фейсбуке оценил трёхсторонние консультации по газу в формате Россия — ЕС — Украина.

— Как и ожидалось, к переговорам так и не пришли — российская сторона пока не принимает консолидированную позицию европейской и украинской сторон, отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража не может являться предпосылкой начала переговоров по новому контракту на транзит, — сказал он.

По словам Витренко, "время до завершения контракта заканчивается, а переговоры так и не начинаются", поэтому, по его мнению, Киеву "надо продолжать подготовку к прекращению транзита с 1 января".

Напомним, накануне министр энергетики России Александр Новак рассказал, что на трёхсторонних консультациях в Брюсселе Москва предложила Киеву продлить действующий контракт на транзит газа.